Les frontières des années 90 entre transporteurs, distributeurs, tour-opérateurs et réceptifs ont sauté définitivement.La redistribution des cartes est désormais actée. Tout le monde produit et distribue et vice-versa... avec la quête ultime du "Grand chelem" : capter le client en direct, avoir la data et s'affranchir des partenaires "coûteux"...Une version actualisée du beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière.La tendance a débuté avec les transporteurs qui ont supprimé les commissions des Distributeurs et veulent désormais éliminer, coûte que coûte, les GDS ... en imposant la norme NDC déployée par IATA, avec le succès que l'on sait.La SNCF leur emboîte le pas en rabotant chaque année et réduisant à peau de chagrin la rémunération de ses distributeurs partenaires.Comment faire évoluer les lignes et les modèles économiques dans un secteur dont l'intermédiation est devenu l'ennemi public n°1, quitte à jeter aux orties la rationalité économique ?Un vaste sujet abordé lors de deux tables rondes à l'occasion du Congrès des Entreprises du Voyage qui s'est tenu à Val d'Isère fin juin.