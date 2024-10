Agent de voyages : cette jurisprudence qui pourrait changer le métier ?🔑

Après avoir saisi la médiation du tourisme et le tribunal judiciaire de Beauvais qui ont débouté les clients, ils ont poursuivi leur action devant la cour d'appel d'Amiens.



Cette dernière leur donne raison.



Elle estime que dans le cas d'une " d’une prestation haut de gamme et personnalisée (une agence sur-mesure dont la promesse est de partir l'esprit libre) ," la simple obligation d'information prévue par l'article R 211-4 du code du tourisme n'est pas suffisante et que le voyagiste doit aussi se satisfaire d'une obligation de conseil.



L'agent est débouté, il est condamné à rembourser leurs clients, mais aussi verser des dommages et intérêts à hauteur de 6 500 euros.



Pour la Cour de cassation est saisie par l'entreprise. Cette dernière ira dans le sens de la cour d'appel, le 25 septembre dernier.



" Après avoir constaté qu'il avait été satisfait à l'obligation pré-contractuelle d'information prévue à l'article R. 211-4 du code de tourisme, l'arrêt retient que la prestation, ayant été spécialement conçue (sur-mesure, ndlr) pour M. et Mme (X) par la société (Y) avec une date de départ prévue seulement seize jours après l'émission de l'offre de contrat, il appartenait à cette société, qui connaissait les restrictions à l'entrée sur le sol américain, de vérifier si les passeports de M. et Mme (X) ne comportaient pas des mentions nécessitant l'obtention d'un visa et de les informer de la spécificité de leur situation ainsi que des délais requis pour faire les démarches en vue d'obtenir ce visa.



Il en résulte qu'en n'alertant pas M. et Mme (X) sur les risques de ne pas obtenir les documents administratifs leur permettant d'entrer aux Etats-Unis d'Amérique en raison de la date rapprochée du départ envisagé, ce qui constituait une information dont l'importance était déterminante pour leur consentement, la société Y a commis une faute engageant sa responsabilité. "