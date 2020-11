Air Austral adapte son programme de vols

Air Austral prévoit une reprise de son programme des vols de/vers Madagascar à compter du 1er décembre 2020 :

2 fréquences hebdomadaires entre la Réunion et Tananarive

2 fréquences hebdomadaires entre la Réunion et Nosy Be

1 fréquence hebdomadaire entre La Réunion et Tamatave

1 fréquence hebdomadaire entre La Réunion et Tuléar/Fort Dauphin