Air Austral réduit encore la voilure sur la Réunion et suspend Mayotte

Au regard de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus, et pour limiter encore les risques de propagation, le gouvernement a décidé́ samedi 28 mars 2020 de considérablement renforcer les restrictions de voyages entre la France Métropolitaine et ses territoires de Mayotte et de La Réunion.



Il est demandé aux compagnies aériennes d’adapter en conséquence leur activité́.



Les décisions suivantes s’imposent ainsi à Air Austral :



- Vers Mayotte, la situation sanitaire impose des restrictions lourdes. Aucun déplacement en dehors de ceux autorisés par le Préfet, les malades et les professionnels de santé́, ne pourront être effectués. Air Austral a ainsi suspendu dès samedi ses liaisons Mayotte<>Réunion et Paris<>Mayotte et procédé en conséquence à l’annulation immédiate de tous les vols prévus.



- Entre Paris et la Réunion, seuls deux vols par semaine pourront être maintenus par Air Austral, et ce pour répondre aux besoins de transport et de déplacements strictement nécessaires et fondamentaux sous contrôle des autorités de l’État.