Air Canada inaugure une liaison entre Toulouse et Montréal

Les avions Airbus A330-300 opérant la liaison peuvent accueillir jusqu’à 297 passagers répartis dans 3 classes de service : la(avec loges individuelles), la(avec fauteuils spacieux et service haut de gamme) et la. L’objectif est de permettre au plus grand nombre de voyager entre ces deux destinations et de mettre en valeur la richesse de ces territoires.En effet, grâce à la création de cette liaison, il sera plus facile pour le voyageur en provenance de France de découvrir le territoire nord américain dans son ensemble, qu’il s’agisse du Canada ou des Etats-Unis. Ces passagers pourront effectuer unaux douanes et à l’immigration américaine de Montréal et de Toronto et n’auront donc pas à récupérer leurs bagages pendant leur transfert. A l’inverse, les passagers en provenance du territoire nord-américain pourront découvrir plus facilement la région Occitanie et le sud de la France.