Air Caraïbes : tarifs spéciaux pour les ultramarins !

Air Caraïbe a décidé de faire bénéficier aux étudiants et aux bénéficiaires de bons de continuité territoriale de mesures tarifaires spécifiques vers les Antilles et la Guyane. Ces tarifs entreront en vigueur dès le 30 mai et s’étendront jusqu’au 31 juillet 2023.



Pour des voyages cet été, les étudiants détenteurs de la carte Préférence Etudiant (souscription gratuite sur présentation d'une carte d’étudiant à jour) pourront bénéficier d’un bon de réduction de 120 €.



Durant cette même période, Air Caraïbes propose également une offre destinée à faciliter le retour des jeunes / étudiants (- de 26 ans) : des billets aller simple au tarif spécial de 299 € TTC.



*La période de vente de ces billets débutera le 30 mai et s’achèvera le 31 juillet. Offre limitée et hors périodes d’embargo.