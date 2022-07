Air Corsica mise sur le marché italien pour se développer

Tous les lundis et vendredis, durant la période de pointe été, du 1er juillet jusqu'au 29 août 2022, la Corse sera reliée à Rome. Cette programmation représente un total de 2500 sièges.



Et pour s'assurer que cette ligne ne soit pas un one shot, Air Corsica a conclu un accord commercial de partage de code avec la compagnie ITA Airways.



La compagnie italienne connectera ainsi son réseau à la Corse en facilitant notamment les acheminements sur la Sardaigne, la Sicile, et l'ensemble du territoire italien.



L'objectif a été placé haut, car Air Corsica vise un taux de remplissage moyen de 80% sur la saison.



" L'Italie vient s'ajouter à la Belgique (Charleroi Bruxelles Sud), au Royaume Uni (Londres Stansted), à la Suède (Göteborg), à l'Autriche (Salzbourg et Vienne) et à la Suisse (Zurich).



Avec cette nouvelle liaison estivale, Air Corsica poursuit sa stratégie de développement destinée à relier la Corse et l'Europe en vols directs. Notre volonté est de nous implanter sur le territoire italien qui constitue un marché très intéressant, " a expliqué Marie-Hélène Casanova-Servas, la présidente du Conseil de surveillance d'Air Corsica.