Air France Hop : mobilisation générale le 30 juillet 2020

En cause, évidemment, la volonté d’Air France de couper les ailes de sa filiale domestique, qui connaissait déjà de grandes difficultés avant la crise sanitaire.



La compagnie prévoit de se séparer de 1020 emplois sur 2420, de réduire sa flotte et de continuer d’abandonner des lignes au profit de sa cousine low-cost Transavia. L’activité future de Hop ne devrait plus se concentrer que sur les dessertes des aéroports de Roissy-CDG et de Lyon-St Exupéry.



Air France continue par ailleurs de préparer son plan Vesta, présenté fin juillet et prévoyant une restructuration d’ampleur : réduction des capacités du groupe Air France-KLM d’au moins 20%, baisse de 40% du réseau domestique d’ici à 2021, plan de départs volontaires…