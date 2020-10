Air France-KLM : après un 3e trimestre en dents de scie, le 4e trimestre 2020 s'annonce encore plus difficile

Du côté de Transavia, le résultat d'exploitation du 3e trimestre a terminé en baisse de -189 millions d'euros par rapport à l'année dernière, avec une perte opérationnelle de -13 millions d'euros en raison de la crise du Covid-19.



Les niveaux d'activité ont atteint près de 55% du niveau de l'année dernière avec une recette unitaire en baisse de -30,2% par rapport au troisième trimestre 2019.



" Transavia France et Hollande ont pu capter du trafic et remplir leurs avions avec des taux de remplissage corrects et de bons yields sur plusieurs destinations loisirs , selon le Groupe.



Les routes vers l’Espagne, la Grèce, le Portugal et l’Italie ont été les plus résistantes au cours du trimestre. Toutefois, les restrictions sévères des voyages des Pays-Bas vers l'Espagne et la Grèce au cours du troisième trimestre ont affecté les niveaux d'activité et le taux de remplissage ".



Transavia France va étendre son opération domestique française à partir de novembre 2020 à partir des aéroports de Paris Orly et de province. Toutefois, la résurgence du Covid-19 et les restrictions aux frontières ont ralenti la reprise du trafic.



" Des mesures strictes de préservation de la trésorerie sont toujours en place, notamment des mesures de réduction des investissements, des mesures d'économie de coûts, le report des paiements des fournisseurs et des mesures d'activité partielle ".