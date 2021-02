Air France-KLM garde espoir malgré des pertes abyssales

Chez Air France-KLM, derrière les pertes colossales enregistrées depuis le début de la crise sanitaire, l’optimisme d’une reprise pointe toujours.



Si la visibilité sur un rebond de la demande « est toujours limitée car les réservations des clients sont plus orientées sur le court terme et dépendent aussi fortement des restrictions de voyage imposées », « le groupe augmentera progressivement sa capacité jusqu’à l’été 2021 et s’attend à une reprise du trafic au cours des deuxième et troisième trimestres 2021 grâce au déploiement du vaccin » indique la direction jeudi 18 février 2021, à la suite de l’annonce de ses résultats annuels.



« Notre stratégie de flexibilité dans les réservations est essentielle pour aider à la reprise, et surtout pour gagner de la confiance client » , ajoute Anne Rigail, à la tête de la compagnie tricolore.



« Nous allons renouer avec la croissance, mais ce sera un processus long et basé sur deux éléments : l’amélioration de notre EBITDA et le soutien de notre dette » , précise aussi Frédéric Gagey, directeur financier d’Air France-KLM.