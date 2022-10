Air France/Rep Dom : quelles solutions pour les tour-opérateurs pris de court ? 🔑

La destination va devenir trop chère pour les Français. Dollar et hausse carburant, ça fait beaucoup, sans oublier que la haute saison s'arrête au 15 avril

"Nous avons eu l’information très récemment par Air France de l’arrêt de la desserte (à partir du 25 mars 2023) sur la République Dominicaine.



Nous avons appris ces dernières années à être flexible et nous adapter dans toutes les cas de figure. Nous sommes déjà en train d’étudier les meilleures solutions pour nos clients".

Mais (nous) savons que le SETO auquel nous appartenons le fera au titre de la profession

Avec une hausse des tarifs du coût de carburant, et un dollar fort, les tarifs grimpent et la destination pourrait perdre son attractivité.D'autant que le pays affiche: +25% par rapport à Cancun au Mexique et +35% par rapport aux Antilles.", résume Laurent Abitbol , Président du Groupe Marietton qui comprend, néanmoins, qu'une compagnie puisse stopper une activité qui ne serait plus rentable.Avec l'ouverture de l'Asie, Air France va-t-elle repositionner sa flotte vers des lignes à plus haute contribution et à double entrée ? La question est posée.En attendant, pour les tour-opérateurs ce n'est pas un signal positif et certains sont plus impactés que d'autres.En effet un voyagiste qui a basé une grosse partie de sa politique de remplissage sur Air France va devoir trouver un plan B... mais à quel prix ?TUI France qui travaille avec la compagnie tricolore s'attelle à trouver une solution. Il nous précise :TUI France n'est pas le seul dans ce cas. Le Club Med, l'un des plus gros vendeurs de la destination qui s'appuie sur un plan de vol Air France pour amener ses GM dans l'un de ses deux resorts dominicains, va devoir assurer le transport, notamment pour les vacances de Pâques.On dit même que H.G. d'Estaing, passablement irrité par la décision soudaine de la compagnie tricolore, aurait décroché son téléphone pour appeler Ben Smith.Contactée par nos soins, la marque au Trident est restée politiquement correcte et ne souhaite pas commenter la décision de la compagnie : "" nous précise un porte-parole.