Air France dévoile la nouvelle cabine de son Embraer 190

La nouvelle cabine propose 110 sièges en configuration 2-2, habillés de cuir et dotés de mousses ergonomiques. Plus larges (46 cm), inclinables et équipés de têtières ajustables, ils offrent également des rangements optimisés, un porte-veste, des accoudoirs relevables, ainsi qu’un support pour smartphone ou tablette.



Les passagers disposent de ports USB A et C pour recharger leurs appareils, et d’un double porte-gobelet intégré.



Les clients Business, installés à l’avant de l’appareil, bénéficient d’un espace isolé par un rideau mobile.



Dès octobre 2025, un siège libre leur sera garanti à côté pour plus d’intimité. L’ensemble des passagers profite désormais d’une connexion wifi gratuite, une première sur cet appareil, accessible via un compte Flying Blue.