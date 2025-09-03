TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air France dévoile la nouvelle cabine de son Embraer 190

Plus de confort et de connectivité


Air France franchit une nouvelle étape dans la modernisation de sa flotte régionale. Le 1er septembre 2025, la compagnie a inauguré la nouvelle cabine de son Embraer 190 sur un vol Paris–Hambourg. Sièges ergonomiques conçus en France, wifi très haut débit gratuit et design inspiré de l’Airbus A220, la compagnie mise sur plus de confort et d’efficacité.


Jeudi 4 Septembre 2025

Air France dévoile la nouvelle cabine de son Embraer 190 - ©AirFrance
Air France dévoile la nouvelle cabine de son Embraer 190 - ©AirFrance
Le 1er septembre 2025, Air France a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de sa flotte régionale.

La compagnie a opéré son tout premier vol en Embraer 190 équipé de sa nouvelle cabine, reliant Paris-Charles de Gaulle à Hambourg sous le numéro AF1602, opéré par HOP!.

À bord, les passagers ont découvert un confort repensé avec des sièges nouvelle génération fabriqués en France, un wifi très haut débit gratuit et un intérieur au design élégant et lumineux.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de montée en gamme et d’homogénéisation des produits et services d’Air France sur son réseau court et moyen-courrier. L’intégralité des Embraer 190 de la compagnie sera réaménagée d’ici l’été 2026.

Air France propose des des sièges ergonomiques et connectés

La nouvelle cabine propose 110 sièges en configuration 2-2, habillés de cuir et dotés de mousses ergonomiques. Plus larges (46 cm), inclinables et équipés de têtières ajustables, ils offrent également des rangements optimisés, un porte-veste, des accoudoirs relevables, ainsi qu’un support pour smartphone ou tablette.

Les passagers disposent de ports USB A et C pour recharger leurs appareils, et d’un double porte-gobelet intégré.

Les clients Business, installés à l’avant de l’appareil, bénéficient d’un espace isolé par un rideau mobile.

Dès octobre 2025, un siège libre leur sera garanti à côté pour plus d’intimité. L’ensemble des passagers profite désormais d’une connexion wifi gratuite, une première sur cet appareil, accessible via un compte Flying Blue.

Un design lumineux, pensé pour le confort et la durabilité

Inspirée de l’Airbus A220, la nouvelle cabine arbore les couleurs iconiques d’Air France : déclinaisons de bleu, blanc lumineux et touches de rouge.

Les détails raffinés, coutures symétriques, martingale brodée, motif haussmannien sur la moquette renforcent l’image haut de gamme de la compagnie.

Les nouveaux sièges, conçus par le fabricant français Expliseat à Angers, sont 30 % plus légers que les précédents. Fabriqués à partir de matériaux recyclables (carbone, titane, aluminium), ils contribuent à réduire la masse de l’appareil, limitant ainsi consommation de carburant et émissions de CO₂.

Cette évolution s’inscrit dans la stratégie environnementale globale d’Air France, qui combine renouvellement de flotte, utilisation de carburants durables et optimisation des opérations de vol.


