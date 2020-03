Air France : la grève des pilotes de Hop reportée par le Coronavirus

L’épidémie de coronavirus a également des conséquences sociales chez Air France-KLM.



Après deux journées de grève, les pilotes de Hop, via leur syndicat majoritaire qu’est le SNPL, ont décidé de lever le préavis de grève concernant les vendredis 6 et 13 mars 2020.



En cause : la crise du Coronavirus qui devient un problème prioritaire dans les activités de la compagnie aérienne. En l’état actuel des choses, le mouvement de grève devrait reprendre le vendredi 20 mars.



« Ce nouveau délai devrait ainsi nous permettre d’avancer dans les négociations et de suivre l’évolution de la crise du Coronavirus » , détaille un tract interne.



Par ailleurs, les négociations avec la direction reprendront jeudi 5 mars.



« En fonction de ces deux éléments, le conseil du SNPL Hop, qui se réunira le 17 mars, décidera de la suite du mouvement », précise le SNPL.