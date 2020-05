Air France : le point sur le programme de vols à partir de juin

Air France se tourne vers la reprise.



La compagnie a annoncé une montée en charge à partir de juin en fonction des levées des restrictions de voyage.



Actuellement, elle dessert 43 destinations et va procéder à une augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations, en particulier vers la France métropolitaine, les Outre-mer et l'Europe.



Ce programme de vols représentera environ 15% de la capacité déployée habituellement à cette période et sera assuré par 75 appareils de la flotte d'Air France, laquelle comprend 224 avions.



En date du 18 mai 2020, le programme de vols est à jour jusqu'au 30 juin 2020.



Ce programme de vols est susceptible prévient la compagnie et peut évoluer.



Le détail du programme des mois de juillet et août sera communiqué début juin 2020.