Air France renforce sa lutte contre les violences sexuelles

Air France s'engage à mettre en place plusieurs initiatives pour lutter contre les violences sexuelles et le harcèlement. Anne Rigail a déclaré : " Nous sommes pleinement mobilisés dans la lutte contre tout type de harcèlement et d'agissements sexistes, qui sont inacceptables ". Parmi les mesures annoncées, on trouve la création d'une cellule d'écoute indépendante accessible 24h/24 et 7j/7 pour l'ensemble des salariés.



De plus, un service dédié à la lutte contre les discriminations et le harcèlement sera mis en place, directement rattaché au Directeur des ressources humaines.



La compagnie prévoit également de renforcer son dispositif existant de prévention, d'accompagnement des victimes et de sanctions en cas de faits avérés. L'accent sera mis sur la sensibilisation et l'accélération de la formation de l'ensemble du personnel. Anne Rigail a promis une " mise en oeuvre rapide " de ce plan d'action, en concertation avec les organisations représentatives du personnel.