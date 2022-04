Air Sénégal vole-t-elle aux instruments ? 🔑

« d’un plan sur 20 ans visant à développer les voyages et le tourisme au Sénégal ».



Plus largement, la nouvelle et jeune compagnie nationale sénégalaise connait des premières années chahutées. Avant son lancement, en 2018, les autorités sénégalaises avaient d’abord prié Corsair de se retirer de la ligne Paris-Dakar qu’elle exploitait depuis 2012.Après des retards à l’allumage , elle avait fini par recevoiret lancé ses premiers vols long-courriers , entre autre vers. Ceci en 2019, juste avant que la crise sanitaire ne cloue le secteur au sol pendant de longs mois.L’Etat sénégalais continue de croire en l’avenir de son transporteur et d’importantes commandes d’avions ont été maintenues. La jeune et ambitieuse compagnie a ainsi reçu en début d’année la premier de 8 Airbus A220-300 commandés. Avion qui doit lui permettre, d’après sa direction, de relier Dakar aux destinations régionales et européennes dans le cadreOutre ces futurs A220, Air Sénégal fait voler 2 Airbus A321-211, 2 A330-900 neo (avec 2 options), des A319 et des ATR72-600. Et d’après les indiscrétions de, des discussions se tiendraient avec Boeing pour poursuivre l’expansion de la flotte.A noter enfin que la compagnie vient d’annoncer une augmentation des fréquence sur l’axe Dakar-Marseille-Lyon, avec l’ajout d’un quatrième vol par semaine à compter du 28 juin prochain.