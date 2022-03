Air Transat : Fatiha Tamen et Sandra Gotal rejoignent l'équipe commerciale

Après la nomination de Cyril Cousin début octobre 2021 au titre de Directeur France, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Allemagne, Air Transat annonce le renforcement de son équipe commerciale en France avec l’arrivée de deux nouvelles attachées commerciales, Fatiha Tamen et Sandra Gotal.



L'équipe est composée de 4 personnes placées sous la responsabilité de Nadège Bourrassé, Directrice des ventes.



Fatiha Tamen sera en charge des zones de chalandise des aéroports de Lyon, Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux.



Les plateformes de Nantes, Paris et Bâle-Mulhouse seront, quant à elles, sous la responsabilité de Sandra Gotal.