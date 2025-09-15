TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Akili Partners : une nouvelle agence marketing au service du tourisme

Quand communication rime avec audace et impact


Akili Partners est une nouvelle agence marketing dédiée au tourisme. Dirigée par Floriane Thiéblin, fondatrice et associée gérante, et Clarice Lasemillante, Head of Marketing & Partenariats, elle est présente à Saint-Martin, et en Ouganda.


Rédigé par Charlotte Loisy le Lundi 15 Septembre 2025

Akili Partners : une nouvelle agence marketing au service du tourisme - Depositphotos.com Auteur AllaSerebrina
Une nouvelle agence marketing spécialisée dans le tourisme fait son entrée sur le marché français. Son nom : Akili Partners.

Elle souhaite se distinguer par une ambition simple : "donner du sens aux campagnes" et "aux expériences proposées aux acteurs du tourisme".

L’agence revendique une approche basée sur l’authenticité, l’impact et l’émotion.

Une vision qui s’accompagne d’un ancrage international affirmé : présente en France et au Cameroun, Akili Partners ouvre de nouveaux hubs stratégiques en Ouganda et à Saint-Martin.

L’agence est également présente sur neuf autres marchés que cela soit en Europe, au Benelux, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni ainsi qu’en Afrique en République Démocratique du Congo.

Le socle de cette agence repose aussi sur une gouvernance à deux têtes : Floriane Thiéblin, fondatrice et associée gérante, et Clarice Lasemillante, Head of Marketing & Partenariats.

Akili Partners : un laboratoire d’idées et de créations

Clarice Lasemillante, Head of Marketing & Partenariats et Floriane Thiéblin, fondatrice et associée gérante - Photo : Akili Partners
Akili Partners se veut créatrice de formats originaux. Pour cela, elle s’appuie sur Akili Studio, un pôle dédié à la photo, à la vidéo et au graphisme.

L’agence développe aussi des concepts comme AKILI Mirari, qui voyagera dès 2026 de Cannes au Caire pour proposer des expériences inédites à un public prescripteur de tendance, ou encore Empowered Talks, une plateforme en ligne et hors ligne dédiée à "l’empowerment féminin et à l’expression engagée des marques."

Nous croyons que la communication n’est pas qu’un outil : c’est un levier pour créer de l’impact, de l’émotion et des connexions entre les marques et leurs publics.

Nous voulons donner du sens aux stratégies que nous portons, en aidant chaque marque à exprimer son identité avec audace et à toucher ses audiences de manière authentique, a déclaré Clarice Lasemillante, Head od Marketing & Partenariats.

Akili Partners donne déjà rendez-vous aux professionnels et passionnés du tourisme au salon IFTM, du 23 au 25 septembre 2025, sur le stand de l’Ambassade de la République d’Ouganda.


