Alea jacta est : le MuséoParc Alésia rouvre ses portes samedi 6 juin

L'exposition permanente consacrée à la bataille d'AlésiaL'exposition temporaire « Dans les cuisines d'Alésia » qui sera visible du 27 juin au 30 décembreVisites top chrono et « balad'archéo » sur les vestigesRencontre avec un légionnaire entre les lignes de fortificationsLes démonstrations d'artisanat antique tous les week-end en juin et en semaine cet étéLes 2 vols en montgolfière le 17 juillet et le 14 aoûtLe Festival Image sonore le 23 juilletLe week-end "pax romana" les 15 et 16 août avec des animations autour des sports antiquesLe cinéma de plein air « Astérix, le secret de la potion magique » de Louis Clichy et Alexandre Astier, le samedi 15 aoûtVisite en autonomie de la ville gallo-romaine en 3D sur tabletteMesures de prévention COVID-19 :Afin de protéger les visiteurs et le personnel du MuséoParc Alésia, voici les aménagements mis en place :- port du masque obligatoire à partir de 11 ans- distribution de gel à l'entrée et dans différents points en plus des sanitaires pour un lavage de mains réguliers- plexiglas de protection sur les comptoirs d'accueil et en boutique- respect de la distance physique de 1 mètre minimum- port du masque ou de visière par le personnel- sens de circulation indiqué pour éviter les croisements- audioguides et tablettes systématiquement désinfectés- écrans tactiles désactivés- fauteuils roulants et chaises cannes systématiquement désinfectésCes nouvelles dispositions n'empêcheront en rien l'équipe du MuséoParc d'accueillir les visiteurs avec le sourire pour leur faire passer un bon moment, en famille ou entre amis. Suivez les actualités sur le site www.alesia.com ou sur les réseaux sociaux et... Veni, vidi, vici !