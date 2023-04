Alexandre de Juniac rejoint le cabinet Oliver Wyman

Alexandre de Juniac, actuellement Membre du conseil d’administration de Simaero, JetAirlines et RyadhAir rejoint le cabinet de conseil Oliver Wyman.



Alexandre de Juniac était auparavant Président du Conseil d’Administration d’Europcar entre 2021 à 2022, Directeur Général de IATA entre 2016 et 2021 et Président-Directeur Général de Air France et Air France KLM entre 2011 et 2016.



Il a débuté sa carrière en 1988 au Conseil d’Etat en tant qu’auditeur puis secrétaire général adjoint Il devient en 1993 conseiller puis directeur adjoint du cabinet de Nicolas Sarkozy alors Ministre du Budget et de la Communication.



En 1995, il rejoint Thalès – anciennement Thomson-CSF - où il occupera plusieurs postes : Directeur du plan et du développement, Directeur ventes and marketing de la division avionique, Directeur Général adjoint & secrétaire général, Directeur Général adjoint de la division systèmes aérien et enfin Directeur Général pour l’Asie, le Moyen Orient, l’Afrique et l’Amérique Latine.



En 2009, il rejoint le cabinet de Christine Lagarde alors Ministre de l’Economie, des Finances et de l’emploi, en tant que Directeur de Cabinet avant de rejoindre Air France en 2011.



Alexandre de Juniac, 60 ans, est diplômé de l’ENA (1988) et de Polytechnique (1981).



Il a été Professeur maître de conférence d’économie à l’Ecole Polytechnique (1989-2001) et à l’IEP Paris (1989-1993). Il a également été Membre du Conseil d’Administration de Vivendi, Arkema, Edenred et Morgan Stanley France.