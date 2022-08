Algérie - France : Transavia a transporté plus de 100 000 passagers cet été

Transavia France présente aujourd’hui son bilan de l’été ainsi que son offre de vols entre la France et l’Algérie pour la saison automne/hiver 2022.



La compagnie a renforcé son programme de vols et a pu transporter plus de 100 000 passagers en juillet et août entre les deux pays. Les routes Nantes – Alger, Lyon – Oran et Orly – Alger ont été les plus plébiscitées.



« Depuis les autorisations délivrées par les autorités algériennes, nous avons renforcé significativement notre programme de vols vers l’Algérie afin de répondre à la forte demande. Je tiens à remercier les 100 000 passagers qui nous ont fait confiance pendant les grandes vacances. Avec dorénavant une offre de vols quasiment revenue à celle d’avant crise, nous avons à coeur de tenir notre promesse « make low cost feel good » en proposant des prix attractifs pour des voyages cet automne/hiver. » a déclaré dans un communiqué de presse Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France.