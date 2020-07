Amadeus : malgré la crise, les liquidités du GDS sont de 4 milliards d'euros

Luis Maroto, président-directeur général d'Amadeus, a commenté: " le deuxième trimestre de l'année a marqué un moment très difficile à l'échelle mondiale pour l'industrie du voyage en relation avec la pandémie COVID-19.



Depuis fin mai, nous avons commencé à voir un nombre croissant de vols programmés, et le trafic aérien et les réservations ont réagi. Cependant, la situation reste très incertaine.



Pour renforcer nos activités d'avenir et pour compenser les effets durables de la pandémie, nous avons pris des mesures supplémentaires pour augmenter nos liquidités et nous disposons actuellement de liquidités de 4 milliards d'euros.



Nous prenons également des mesures pour améliorer notre façon de fonctionner, la façon dont nous servons nos clients, pour favoriser l'innovation et, surtout, pour protéger notre entreprise.



Celles-ci incluent des ajustements d'efficacité et aussi une évolution organisationnelle pour nous assurer que nous sommes fermement positionnés pour l'avenir. "



Des propos qui seront sans doute bien accueillis par les personnes concernées par le PSE en France...