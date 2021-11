Amenitiz valide un tour de table à 6,5 millions d'euros !

Et les noms associés à l'opération feront rêver quelques entrepreneurs du secteur.



Puisque nous trouvons : Point Nine, Backed, Otium et des business angel réputés comme Avi Meier (Travelperk), Matt Robinson (GoCardless) et Carlos Gonzales (ex-GoCardless), Jean-Christophe Taunay (ex-Vend, maintenant CRO chez TravelPerk) rejoint également Arthur Waller (ex-PriceMatch, maintenant Pennylane).



Avec la levée Amenitiz entend surtout accélérer son déploiement et améliorer sa technologie.



Cella va permettre de " s’étendre sur de nouveaux marchés et d’accélérer sa croissance avec l’ambition de devenir le leader des outils de gestion hôtelière dans le monde, " précise le communiqué.



Alors que jusque là, la start-up permettait de développer la présence en ligne des hôtels adaptée aux attentes du voyageur en fournissant un site internet optimisé, un channel manager, mais aussi un PMS (Property management system), Amenitiz veut aller plus loin



Elle prévoit d’étendre son offre avec des services complémentaires tel que le revenue management, toujours dans l'optique de permettre aux hôteliers indépendants d’avoir accès à des services jusqu’alors réservés aux chaînes hôtelières.



Après avoir quadruplé son chiffre d’affaires en 2020, la jeune pousse entend accélérer via les innovations et le déploiement à l'international.



Cette nouvelle levée de fonds permettra à Amenitiz de tripler la taille de son équipe dans les années à venir.



Les enjeux à venir sont de mettre particulièrement l’accent sur un système de paiement spécialisé pour l’industrie et la création d’une marketplace référençant les meilleurs acteurs de l’écosystème.



" À l’ère du numérique, nous pensons que gérer votre hôtel et développer sa présence en ligne devrait être aussi simple que de réserver un hébergement sur Booking.com, voire même plus facile, " se fixe comme cap Alexandre Guinefolleau, le PDG d’Amenitiz.