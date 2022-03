Arajet : la République Dominicaine se dote d’une compagnie aérienne

Arajet devrait commencer ses opérations en mai depuis l'aéroport international Las Américas avec des vols vers le Costa Rica, la Colombie, la Jamaïque et d'autres îles des Caraïbes.



En juin, et au fur et à mesure de l’arrivée des avions dans la flotte, de nouvelles destinations seront ouvertes.

Les vols vers les États-Unis commenceront au second semestre.



Les dirigeants estiment que la compagnie aérienne générera plus de 4 000 emplois directs et environ 40 000 indirectement au cours des 5 prochaines années.



Ils prévoient de transporter environ 7 millions de passagers par an, avec un total de 43 liaisons aériennes, dont 24 qui n’existent pas actuellement.