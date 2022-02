Covid : la République Dominicaine lève toutes les restrictions

Les voyageurs français n’ont pas besoin de présenter un test négatif de la COVID-19 à leur arrivée en République Dominicaine. Toutefois à l'arrivée dans les aéroports, ou un autre point d'entrée, les autorités pourront effectuer un testà un nombre compris entre 3% et 10%, et à tous ceux qui présentent des symptômes.ainsi queTous les passagers devront également effectuer une vérification de la température.Ceux qui présentent des symptômes ou dont les résultats d’analyse sont positifs seront isolés et surveillés dans des endroits autorisés.Tous les citoyens étrangers qui souhaitent entrer en République Dominicaine, exclusivement à des fins touristiques, doivent avoir un passeport valide pendant leur séjour et le départ du pays.La France a classé en orange la République Dominicaine. Toutefois depuis le 12 février 2022, il n'est plus nécessaire pour lesrevenant d'un pays situé en dehors de l'Union Européenne de présenter un test covid. Les voyageurs non-vaccinés, eux, entrant sur le territoire français en provenance d’un pays classé « orange » doivent toujours présenter un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique négatif de moins de 48 heures pour revenir dans l'Hexagone.