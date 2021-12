Ascott ouvrira une résidence lyf à Paris en 2024

The Ascott Limited (filiale à 100 % de CapitaLand Investment) a conclu un accord avec le groupe COFFIM pour l'acquisition de son premier établissement de co-living lyf en Europe, lyf Gambetta Paris, dont l'ouverture est prévue en 2024.



lyf est une offre d’hébergement hybride à la fois appart’hotels, hôtels ou appartements en co-living.



lyf Gambetta Paris sera la première résidence de la marque en Europe.



Installée dans une ancienne imprimerie, elle sera située dans le 20ème arrondissement de Paris.



La résidence comptera 139 logements : des chambres doubles "One of a Kind", des chambres twin "Side by Side", des studios "One of a Kind Plus" avec cuisine équipée, et des chambres jumelées "Two of a Kind" avec salle de bain privée et cuisine commune.