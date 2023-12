Assur-Travel a dressé son Top 5 des destinations plébiscitées pour les fêtes de fin d’année

Les autres destinations qui ont le vent en poupe



Après la France on voit apparaître l’Espagne, l’Italie, l’Ile Maurice, et le Royaume-Uni qui avait été mis de côté depuis la crise sanitaire et surtout le Brexit.

Situées seulement à 2-3h d’avion de la France, l’Espagne et l’Italie, assez couteuses d’ordinaire, bénéficient de tarifs moins élevés à cette époque de l’année car nous sommes en hors saison.

Ces deux destinations n’en sont pas moins attractives à la saison hivernale.

En effet, très attachés aux coutumes liées à Noël, ces 2 pays en mettent plein la vue avec leurs nombreuses crèches vivantes ou les marchés artisanaux qui reflètent l’ambiance de la Nativité.

De plus, l’Espagne et l’Italie promettent de belles journées ensoleillées (le climat est généralement sec et doux, avec une température avoisinant les 17 degrés à cette période de l’année). L’idéal pour profiter d’un ciel bleu et de températures douces pour vivre les fêtes de fin d’année.



Les amateurs de chaleur préféreront quant à eux le joyau de l’Océan Indien, l’Ile Maurice.

Le climat tropical de l’île est agréable toute l’année. Il se caractérise par un été austral de novembre à avril. En décembre c’est la saison la plus chaude et la plus humide. La température peut atteindre 30° C. Des pluies abondantes viennent rafraîchir l’atmosphère.

Moris (le nom en créole mauricien) est un territoire proposant un large éventail d’activités. Vous pouvez ainsi partir avec un pêcheur à la rencontre des dauphins, apprendre le séga, la danse traditionnelle de Maurice, vous imprégner de la culture locale ou encore découvrir l’histoire de la canne à sucre.

Autre ambiance donc sur l’île pour ceux qui cherchent de la détente et surtout du soleil pour finir l’année en beauté.



Enfin, le Royaume-Uni arrive dans le top 5. S’il ne s’agit pas de soleil ni de chaleur que les touristes vont chercher, c’est certainement le côté festif et l’ambiance de Noel omniprésente qui fait la réputation de Londres.

Les Anglais sont connus pour leurs traditions : et Noël en fait partie !

Pour l’occasion, la capitale s’illumine et s’anime pour les fêtes de fin d’année, ce qui en fait une destination populaire pour réussir ses fêtes de fin d’année. Le feu d’artifices du nouvel an est d’ailleurs un événement très prisé !



Le constat en agences de voyage



Olivier Catrou, pdg de Trace Directe, nous fait part de son constat.

Trace directe, est une agence de voyage française spécialiste du sur-mesure sur les longs courriers qui travaille main dans la main avec une équipe de conseillers locaux installés à destination.

L’entreprise propose à ses 2400 clients, 35 destinations aux 4 coins du monde.



En cette fin d’année 2023, au sein de l’agence la tendance est plutôt la suivante : la Tanzanie, le Mexique, la Namibie, l’Indonésie, le Costa Rica, le Maroc, le Vietnam et la Thaïlande sont plébiscitées (et récemment l’Ouzbékistan, qui représente un petit segment).

Selon Olivier Catrou la Jordanie a été un temps la destination phare surtout depuis la pandémie. Malheureusement, le professionnel du tourisme fait état de baisses des commandes de séjours vers cette destination à cause du conflit Israelo-Palestinien.



Autre crainte à venir : la flambée des prix des billets d’avion l’été prochain, dans le cadre des jeux olympiques.

Chez Salaun Holidays, Caroline, coordinatrice du réseau Sud-Est nous donne son top 3 des réservations effectuées pour les vacances d’Hiver. On y retrouve la France, la Guadeloupe et également l’Ile Maurice, qui fait toujours rêver d’après Caroline.

Les autres destinations qui ont le vent en poupe cette année au sein du réseau sont New York et Dubai.

Marrakech et les Canaries restent quant à elles des destinations toujours prisées. Bon rapport qualité prix, températures agréables et mixe entre découverte et balnéaire, promettent des vacances réussies.