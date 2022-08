Au 1er semestre, Turkish Airlines sort renforcée de la crise mondiale

Cette double performance semestrielle, en termes de transport de passagers et de fret, a permis d’atteindre un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars, en hausse de près de 43% sur la même période pré-Covid de 2019 : son trafic de passagers a augmenté de près de 12% et l’activité cargo a littéralement explosé pour dépasser le milliard de dollars, en hausse de 171 %.Pour la suite des opérations, Turkish Airlines se présente comme une compagnie « hybride », dont la vocation traditionnellement européenne est élargie par le rôle de hub que joue désormais Istanbul en direction du Golfe vers Abu Dhabi, Doha et Dubaï.La compagnie annonce une augmentation de sa capacité passagers de 10 à 20 % au 3e trimestre, et de 5 à 15 % supplémentaires au 4e trimestre. Le réseau devrait compter 14 escales supplémentaires à court terme dont des long-courriers comme Denver et Detroit, de nouvelles liaisons avec l’Espagne comme La Corogne, et l’Afrique comme Port Soudan.Elle est confortée dans ses prévisions de résultats encore plus positifs par une maîtrise de ses coûts opérationnels qui devraient diminuer de quelques %, à l’exception du carburant, dont les approvisionnements ont été aussi sécurisés pour les mois à venir.Lire aussi :