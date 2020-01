Augmentez et engagez la valeur de votre TMC avec un contenu optimisé

Comment augmenter la valeur et la fidélité de votre TMC avec un contenu optimisé ? Que faire pour ne pas perdre des voyageurs sur les sites de réservation en ligne ? Voici nos conseils pour fidéliser vos clients.

Rédigé par Travelport le Lundi 13 Janvier 2020

Une étude récente de la Global Business Travel Association (GBTA) a révélé que si trois voyageurs d'affaires sur quatre ont le mandat d'utiliser leur programme et leurs outils de gestion des voyages d'affaires, la réalité est qu'un livre majoritaire est en dehors du système.

Ils s'égarent parce qu'ils perçoivent de meilleurs choix et de meilleurs prix sur les sites des compagnies aériennes et des agences de voyages en ligne.



Cette fuite au niveau des voyages témoigne de l'insatisfaction du CGT et a des répercussions sur la crédibilité et les négociations contractuelles de l'entreprise, ainsi que la capacité de négocier les taux et les commissions avec les fournisseurs.

Que peuvent donc faire les TMCs pour assurer leur fidélisation ?



Proposer un contenu d'affaires riche Les TMCs doivent s'assurer qu'ils peuvent offrir un contenu pertinent et supplémentaire au-delà des offres tarifaires standard, offrant la même richesse et la même profondeur de descriptions et d'images que le voyageur d'affaires voit ailleurs.

Simplifier la navigation Les sites de réservation en ligne sont souvent visuellement beaucoup plus attrayants et plus faciles à utiliser que les outils de réservation d'entreprise (CBT).



Si les voyageurs ont une mauvaise expérience de réservation avec leur TMC, ils sont moins susceptibles de revenir.



C'est particulièrement le cas s'il y a un manque de synchronisme entre le meilleur prix coté par les agents, par la CBT, et ensuite sur mobile. Améliorez l'expérience utilisateur pour que les voyageurs continuent à revenir vers vous.



Faciliter les comparaisons de prix Les TMCs peuvent aider le voyageur à voir la valeur de la réservation par leur intermédiaire en lui permettant de comparer facilement les types de tarifs prévus, semblables à ceux des sites de réservation en ligne.

Les voyageurs verront alors les prix les plus bas, ainsi que ceux qui leur conviennent le mieux, et pourront faire des comparaisons plus justes côte à côte avec les tarifs en ligne.

Répondre à toutes les attentes Les voyageurs sont habitués à pouvoir réserver sur n'importe quel appareil.

Les TMCs doivent s'assurer d'être présents, par le biais de consultants, d'outils en libre-service et mobiles, en fonction de la façon dont leur public cible aime consommer.

Intégrer la politique et les préférences du client deux fois plus rentables que ceux qui sont en vacances.



Cependant, les points de vente standard - qu'ils soient dirigés par le client ou par l'agent - ne sont pas nécessairement orientés vers ce que les voyageurs d'affaires recherchent. Il y a donc une lacune importante dans le contenu.

Les TMCs peuvent satisfaire les gestionnaires de voyages en s'assurant que les ventes incitatives et les tarifs préférentiels qu'ils offrent sont conformes à la politique de l'entreprise et aux préférences des voyageurs.

Cela contribue énormément au maintien de la crédibilité et au maintien de la clientèle.



L'intégration du contenu est un travail considérable, et tous les organismes n'ont pas les ressources et le temps nécessaires pour se consacrer à l'élaboration et à la mise au point d'un contenu tarifaire de qualité supérieure provenant de sources multiples.



