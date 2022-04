Avianca et Chooose unissent leurs forces en faveur de l'environnement

C'est un honneur de soutenir le travail acharné d'Avianca pour décarboniser le secteur de l'aviation, et il est particulièrement inspirant que le programme soit lié à d'importants projets climatiques comme les forêts tropicales et la production d'énergie propre en Colombie et en Amérique latine

Si, la compagnie ne souhaite pas s’en arrêter là pour autant, d’où le rapprochement avec CHOOOSE.", a déclaré Andreas Slettvoll, PDG et fondateur de CHOOOSE.En plus de laafin de réduire l'empreinte carbone par passager de 13%, Avianca maintient sa participation pour la cinquième année consécutive dans le Carbon Disclosure Project (CDP) En bref, les passagers d'Avianca contribueront à la protection de plus de 103 000 hectares de forêt tropicale en Colombie, soutiendront la production d'énergie éolienne au Costa Rica, et participeront à la conservation des forêts au Guatemala.