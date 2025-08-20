TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Aviation d’affaires : VistaJet intègre l’EBAA France

Une flotte de plus de 270 appareils à la livrée argentée et rouge


VistaJet vient de rejoindre l’EBAA France. Cette adhésion confirme l’ancrage stratégique de la compagnie en France et son engagement aux côtés de l’association pour promouvoir une aviation plus responsable, innovante et au service de l’économie et des territoires.


Rédigé par le Mardi 26 Août 2025

VistaJet rejoint l’EBAA France - Depositphotos @santirf
DITEX
L’European Business Aviation Association (EBAA) France, qui fédère les acteurs de l’aviation d’affaires sur le territoire, annonce l’arrivée de VistaJet au sein de l'association.

Disposant d'une flotte de plus de 270 appareils, dont la plus grande flotte mondiale de Bombardier Global 7500, VistaJet transporte des clients privés, des entreprises et des gouvernements vers plus de 200 pays et territoires.

La France occupe une place stratégique au sein de son réseau européen, de nombreux vols étant effectués au départ des aéroports de Paris - Le Bourget et de Nice Côte d’Azur.

VistaJet, un partenaire pour accompagner la transformation

Cette nouvelle adhésion intervient dans un contexte où l’EBAA France multiplie les initiatives pour faire évoluer le secteur de l’aviation d’affaires.

L’association œuvre pour mettre en place une fiscalité plus juste, réduire l’empreinte environnementale et sonore, accélérer la transition vers des technologies propres via l’usage de carburants durables (SAF) et le renouvellement des flottes, favoriser la féminisation des métiers et l’attractivité des carrières auprès des jeunes générations, et valoriser le rôle stratégique de l’aviation d’affaires dans la connectivité, la santé ou la réponse aux urgences.

Avec VistaJet, l’EBAA France s’entoure d’un partenaire international engagé, capable de contribuer activement à la construction d’une aviation moderne et durable, tout en consolidant l’ancrage stratégique de la France sur ce marché.

Lire aussi : Taxes : l'aviation d’affaires se rebiffe !


