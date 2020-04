BSP : "si les compagnies refusent de payer, cela signifie qu'elles sont en cessation de paiement"

TourMaG.com - Toutes les compagnies agissent de la même manière ?



Nicolas Brumelot : Non, il y a des transporteurs vertueux, comme Qatar Airways.



D'autres compagnies remboursent et agissent en partenaire, le cas échéant nous saurons nous souvenir de ces entreprises. Je publierai prochainement la liste de celles qui jouent le jeu.



Encore une fois, je ne défends pas arc-bouté sur des vieux principes, une profession contre une autre, mais je défends les consommateurs.



Nous avons un double mandat, à la fois des compagnies aériennes et des consommateurs. Nous ne voulons pas nous retrouver entre le marteau et l'enclume, et être écrasés par les deux parties.



TourMaG.com - Est-ce seulement l'apanage des compagnies du Golfe nationalisées ?



Nicolas Brumelot : Non, il y en a beaucoup d'autres comme British Airways ou Alitalia, mais c'est le moins que nous puissions attendre de cette dernière qui a été récemment nationalisée.



De l'autre côté, Emirates ne respecte pas le règlement, alors que dans le même temps Qatar Airways doit être doublement félicitée, car elle a assuré le rapatriement des clients et des Français.



Ces opérations ont dû représenter des sommes importantes pour la compagnie, surtout qu'elle est intervenue sur des destinations compliquées.



Je compatis aussi pour les plus petites compagnies aériennes, car nous n'entendons parler que d'Air France.



J'espère que le moment venu, l'Etat interviendra aussi auprès des autres transporteurs, comme Air Austral, Corsair, Air Corsica et bien d'autres.



Elles doivent bénéficier d'aides, à l'image de la Norvège qui a soutenu l'ensemble des compagnies.