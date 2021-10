Bahamas : quelles formalités pour voyager dans l'archipel ?

Concernant les voyages inter-îles :

Tous les voyageurs non vaccinés de 12 ans et plus devront présenter à leur arrivée aux Bahamas :- un test PCR négatif datant de moins de 5 jours avant la date d’arrivée aux Bahamas.- un visa sanitaire (international) à demander sur travel.gov.bs ; les résultats du test seront demandés. Le coût du visa est de 50$ pour tout séjour de 4 nuits et 5 jours maximum (comprend une assurance santé) ou 70$ pour tout séjour de 5 jours ou plus (comprend une assurance santé et le test antigénique du 5e jour)Les voyageurs de 12 ans et plus devront présenter :- un test PCR négatif datant de moins de cinq jours pour tout voyage au départ des destinations suivantes uniquement :- un test antigénique négatif datant de moins de cinq jours au départ de toutes les autres destinations des Bahamas.