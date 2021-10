Bali : une réouverture, mais sous quelles conditions ?

Depuis quelques semaines, le vendredi est devenu le jour des destinations sur TourMaG.com.En effet, le gouvernement met à jour sa carte des pays verts, orange et rouges, qui conditionne plus ou moins les déplacements. Ce n'est pas tout, car les pays eux-mêmes revoient progressivement leurs restrictions à l'image de l'Indonésie.Après plus de 18 mois de fermeture, l'archipel a décidé de s'inspirer de l'initiative thaïlandaise et d'ouvrir en partie le pays, à commencer par Bali. L'île la plus dépendante du tourisme peut à nouveau accueillir des touristes internationaux, dont les Français depuis le 13 octobre 2021.Jusqu’à nouvel ordre, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à voyager à l’intérieur d’IndonésieLes voyageurs en provenance de 19 pays sont éligibles à cet assouplissement qui prévoit surtout un allègement de la quarantaine qui ne sera que de 5 jours à compter de leur date d’entrée en Indonésie.Dans le même temps, pour booster la reprise et alors qu'aucun vol international ne s'est toujours pas posé à Bali, les autorités ont baissé les taxes d'atterrissage du 14 octobre 2021 au 30 juin 2022.Jusqu'à la fin de l'année, le rabais sera de 100%, puis de 50% à partir du 1er janvier 2022. Cette remise ne concerne que les vols vers l'aéroport international de Denpasar à Bali, le seul habilité à recevoir des vols internationaux.