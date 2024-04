Barbara Roussel (Voyages Couture) : un modèle de résilience ! 🔑

Pour passer cette vague, elle se voit obligée de travailler 3 jours par semaine à la clinique Bouchard à Marseille, dans l'administratif. "Je faisais 36h en 3 jours, en plus bien sûr, de gérer mes clients".



Cette période lui aura forgé un moral à toute épreuve, mais ne lui parlez plus d'associé. En 2021, elle commence à voir le bout du tunnel.



"Si j'ai pu repartir, c'est aussi grâce à mes clients. Ils m'ont tous soutenue, malgré les turbulences avec mon associé et le Covid. Et surtout, ils m'ont fait confiance, dès que les frontières se sont rouvertes", témoigne Barbara Roussel.



Ce lien avec les clients, c'est ce qui fait la force de Voyages Couture, son ADN : "Je me suis formée sur le tas, mais mon point fort c'est vraiment le service client. C'est ce qui correspond à ma première vie professionnelle. Et ils me le rendent bien !



C'est vraiment ça qui fait la force de Voyages Couture. Nos clients se sentent vraiment épaulés, nous faisons très attention à eux. Je le prends vraiment à cœur, même parfois peut-être un peu trop."