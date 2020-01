Barceló Hotel Group ouvrira un premier hôtel en Pologne

Barceló Hotel Group a annoncé son arrivée en Pologne avec l'ouverture d'un nouvel hôtel à Varsovie. Son ouverture est prévue dans le quartier Powiśle de la capitale polonaise en 2021.



Il sera construit au sein du développement d'Elektrownia Powiśle, une ancienne centrale électrique qui abrite des bars, restaurants, magasins, espaces de bureaux et résidences privées, le tout à moins de 15 minutes à pied du centre-ville.



Le quartier de Powiśle abrite le Centre scientifique Copernic, la bibliothèque de l'Université de Varsovie, ainsi que le Musée d'Art moderne de Varsovie, attirant à la fois habitants et visiteurs.



L'hôtel sera construit sur une superficie de 7 350 m². Il comptera 150 chambres, un espace de conférence et un bar sur le toit de style ibérique avec une vue sur la rivière Vistule seront à la disposition des clients.