Beachcomber Resorts & Hotels : objectif zéro plastique à usage unique d'ici juillet 2021

Beachcomber Resorts & Hotels s'engage à stopper 100% du plastique à usage unique d'ici juillet 2021.



Pour mener à bien à cette mission, l'hôtelier a identifié l'ensemble des articles plastique à usage unique utilisés dans ses établissements et à dresser une liste d'articles alternatifs.



" C'est un défi à relever en interne " a déclaré Gilbert Espitalier-Noël PDG du Groupe, "et nous aurons besoin de la coopération et de l'implication de nos fournisseurs".



Dans tous les hôtels, pailles et agitateurs en plastiques sont désormais supprimés et remplacés par des objets en papier biodégradable.