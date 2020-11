Berlin-Brandenburg "Willy Brandt" ouvre : easyjet et Lufthansa inaugurent l'aéroport

L'aéroport de Berlin-Brandenburg "Willy Brandt" a ouvert ses portes le 31 octobre 2020 avec ... 9 ans de retard.



Selon Air Journal le nouvel aéroport berlinois a été inauguré samedi par un vol spécial de Lufthansa, le vol LH2020 opéré en Airbus A320 au départ de Munich, qui a atterri à Berlin-Brandebourg à 14h19.



La compagnie allemande n'était pas la seule à se poser. Le premier avion d'easyJet à destination du nouvel aéroport, le vol spécial EJU 3110, a atterri également à 14 heures.



Le dimanche 1er novembre, easyJet a inauguré également l’activité commerciale de l’aéroport, avec un vol à destination de Gatwick à 6h45. La compagnie orange a également annoncé aujourd'hui une coopération avec la Deutsche Bahn, nouveau partenaire de la compagnie dans le cadre du programme "Worldwide by easyJet".



Cette collaboration permettra à l'avenir d'assurer des transferts entre vols et trains. Bientôt, les passagers d'easyJet pourront profiter des trains de la Deutsche Bahn après un vol, initialement via Berlin, en combinant billets d'avion et de train en une seule réservation.