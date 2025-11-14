Berry : J'ai testé pour vous « Les Hauts de Sancerre » 5 étoiles

Pour l'heure, le restaurant, baptisé « La table d'Arnaud », du prénom de son tout jeune chef, Arnaud Münster, un Belge formé à la cuisine dans une école hôtelière à Bruges, loge au premier niveau.



Toutefois, en juin 2026, ce restaurant sera transféré au rez-de-chaussée du bâtiment situé en contrebas du château dans lequel sont en cours d'aménagement une partie des chambres supplémentaires annoncées.



Ce lieu étant plus spacieux, la nouvelle cuisine le sera davantage aussi. Et au lieu d'être limité, comme aujourd'hui, à 16 couverts (plus 5, dans une salle privée, sur réservation), le nombre de couverts servis pourra être plus important.



David Chicard ambitionne d'en faire un restaurant gastronomique, grâce au concours du père d'Arnaud, restaurateur belge récompensé il y a quelques années par une étoile au Guide Michelin.



Avant même cette évolution, « La table d'Arnaud » est incontestablement une bonne table. Elle témoigne du déjà grand savoir-faire de ce jeune chef prometteur : n'a-t-il d'ailleurs pas été, à vingt ans à peine, candidat de la saison 15 de Top Chef, dont il n'a été éliminé qu'après huit semaines de compétition pour... un malheureux plat de pleurotes ?



Le soir de notre séjour aux « Hauts de Sancerre » était proposé un menu en cinq temps (90€) : Saint-Jacques au champignon et topinambour en entrée, suivie d'un chawanmushi, autrement dit d'une crème japonaise salée à base d'œufs contenant du poulpe rehaussé d'une touche d'argousier.



Puis est venu un cabillaud juste poché avec des lanières de céleri, apprêté avec du vin jaune du Jura rehaussé à la fleur de sureau, suivi par des médaillons d'agneau accompagnés d'un pesto de pistache et de fines tranches de concombre parfumées à la menthe.



Pour finir, le dessert était une combinaison de cèpe, de poire et de glace, fort réussie, comme d'ailleurs tous les assemblages de saveur proposés, des mises en bouche jusqu'à la fin du repas.



Les amateurs de vin pouvaient, en sus, s'offrir un ou deux verres ou, carrément, pour 75€, la formule « accord mets/vin » qui prévoit un nectar différent avec chaque plat. Indiscutablement, les convives sont sortis de table, ce soir-là, fort satisfaits. Tout au plus ont-ils pu trouver l'agneau peut-être un tantinet trop cuit.



Ce soir-là aussi, la salle de restaurant, animée par Mélissa et Coline, deux serveuses parfaitement anglophones, était pleine : s'y trouvaient deux couples d'Américains, un couple de Néerlandais, deux couples de Français, tous clients de l'hôtel mais aussi quelques habitants du coin venus dîner.



Comme l'explique David Chicard, les « Hauts de Sancerre » veillent à pratiquer pour leur table un niveau de prix, certes en rapport avec leur qualité, mais qui reste tout de même abordable pour une clientèle locale soucieuse se faire plaisir de temps en temps.