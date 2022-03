Best Western France dévoile sa vision stratégique sur 4 ans

En 2022, le groupe a pour ambition d’en positionnant ses hôtels comme l’incontournable de tous les voyages.Outre un, Best Western Hotels & Resorts France poursuit sonavec le skipper Romain Attanasio, qui portera cette année les couleurs du groupe sur la Vendée Arctique, le défi Azimut et la Route du Rhum.Le groupe compte également renforcer sa démarche responsable avec pour objectif en 2022 deou l’Ecolabel européen.En parallèle, le groupe s’engage àtels que les produits d’accueil et bouteilles en plastique dans les chambres et dans le minibar, ainsi que les sacs à linge en plastique pour les remplacer par des matières durables.Le groupe souhaite aussi, pour pouvoir former et professionnaliser ses talents de demain, prêts à être recrutés en hôtels. L’école projette de se concentrer sur 4 métiers :, pour répondre aux besoins prioritaires du secteur en matière de profils et recrutement.Le groupe ambitionne d'acquérir. Sa marque de coworking myWO progressera elle aussi sur l’ensemble du territoire.Il continuera sa transformation digitale et a pour objectif deau-delà de son site bestwestern.fr, afin de renforcer les conversions et de multiplier les points de contacts clients.Enfin, il lancera également d’ici la fin de l’année unequi regroupera son offre séminaire, son offre groupe loisirs et une partie pour les événements privés.