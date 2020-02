Chatbot : Best Western s'associe à iAdvize pour améliorer sa relation client

Attention cela ne se veut pas intrusif, car le système se déclenche lorsque le prospect navigue depuis quelques minutes sur la plateforme, au contraire s'il ne reste que quelques dizaines de secondes le chat n'apparaîtra pas.



Le chatbot a été programmé pour répondre aux questions les plus récurrentes, quand l'internaute a une interrogation complexe ou que le robot ne peut répondre, alors un humain prend la main.



Depuis avril 2019, Best Western teste sur son site e-commerce la fonctionnalité et les premiers chiffres sont plutôt intéressants.



L'hôtelier a réussi à capter 16 % de nouvelles demandes, réduire de 36% les emails du service client désormais reportés sur le chat, et de diminuer les opportunités de contact manquées de 92%.