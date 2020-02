Bilan 2019 : le tourisme a bouffé du Lyon dans la Métropole

L'attractivité grandissante de la destination se confirme en ligne. Les outils digitaux de promotion et de vente de la destination, comme les sites internet lyon-france.com, lyoncitycard.com ou encore visiterlyon.com, continuent leur progression avec plus de 3,6 millions de visiteurs cumulés, soit +32% par rapport à 2018.



Les réseaux sociaux ONLYLYON dans le monde cumulent plus de 2,6 millions d'abonnés.



En 2019, ONLYLYON Tourisme et Congrès ancre sa mission de développement de l'offre touristique métropolitaine en continuant la promotion des 2 agendas « Mon week-end à Lyon » et « C'est Lyon qui régale » qui dénombrent chacun près de 10 000 abonnés sur Facebook.



La création d'une Lyon City Card 365, carte dédiée au tourisme de proximité, permet de répondre à une demande et aux attentes des habitants de la Métropole en leur proposant de profiter de 3 activités de la Lyon City Card classique et d'une visite guidée.