Blocus aérien pays du Golfe : Qatar Airways réclame 5 Md$

Qatar Airways Group Q.C.S.C., propriétaire et exploitant de Qatar Airways, a lancé quatre arbitrages internationaux contre les Émirats Arabes Unis (EAU), le Royaume de Bahreïn, le Royaume d'Arabie Saoudite et la République Arabe d'Égypte.



Depuis 2017, ces quatre États ont imposé un blocus aérien, maritime et terrestre contre le Qatar.



Les arbitrages visent à obtenir réparation pour les États qui ont imposé le blocus, à savoir le retrait de Qatar Airways de leurs marchés et l'interdiction pour la compagnie aérienne de survoler leur espace aérien.



Le transporteur demande b[un total d'au moins 5 milliards de dollars américains à ces quatre États en guise de compensation pour leurs actions qu'il juge " illégales ".]b