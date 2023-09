Budget 2024 : Les grands aéroports français seront taxés !

Le SCARA déplore un tour de passe-passe qui conduit ces aéroports, comme l’annonce d’ores et déjà Aéroports De Paris, à reporter cette taxe sur les tarifs des redevances aéroportuaires payées par les compagnies aériennes clientes, contrairement à la volonté prétendue du gouvernement de ne pas alourdir leurs charges déjà exorbitantes en matière de fiscalité verte,

Cette taxe sera essentiellement supportée par les compagnies aériennes et leurs passagers.



En renchérissant le coût d’utilisation des principaux aéroports français à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros sur la période 2024-2027, portera un coup supplémentaire à l’attractivité de la France et à la compétitivité des compagnies aériennes basées sur le territoire national.



A cet égard, la FNAM rappelle que le pavillon français perd chaque année, dans la concurrence internationale, un point de part de marché au profit d’opérateurs bénéficiant d’un environnement réglementaire et fiscal plus favorable dans leurs pays d’origine,

Quand on regarde les niveaux de trafic depuis 15 ans, le poids des compagnies françaises régresse d'année en année. Pour nous, cela induit une nouvelle distorsion de concurrence qui va nous faire du mal.



Il nous paraît logique que les compagnies françaises ne paient pas l'essentiel des taxations françaises,

