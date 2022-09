Business travel : le manège des fusions et acquisitions devrait se poursuivre 🔑

« La consolidation va continuer. Nous ne sommes pas sortis de la crise, il y a aura des opportunités sur le marché » , assure Aurélien Rodriguez de HCorpo.



D’ailleurs Amex va ce sens. « Le groupe ne se cache pas. Nous avons des actionnaires ambitieux pour qui c’est une stratégie intéressante » , confirme Antoine Delesalle, directeur des ventes d'American Express GBT.



« On continuera à voir de l’intégration horizontale, car il y a une logique financière des actionnaires à l’œuvre. Il y aura également toujours de l’intégration verticale, car il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui proposent des solutions innovantes.



Nous sommes au début d’un nouveau cycle. La complexité du voyage et les enjeux RSE augmentent sa valeur et donc des besoins clients » , analyse Pascal Jungfer, CEO du cabinet de conseil AREKA Consulting.



Est-ce que le client s’y retrouve ? « Une consolidation n’est pas toujours bonne pour le client » , remarque Pascal Areka Consulting. La concentration d’acteurs peut réduire la marge de négociation.



« La moitié des fusions ratent, ne produisent pas les synergies de coûts et de revenus prévues » , poursuit-il.



Pierre Mesnage, DG de Goelett prévient : « Préparez-vous à une grosse déconsolidation sur le rail et l’aérien, avec l’arrivée de NDC, agrégateur… Nous, acteurs, notre rôle sera d’être suffisamment agile pour apporter tout ça à l’utilisateur, sans qu’il ne s’en rende compte. »



Et à Rimma Anelok-Berlaimont, du fournisseur mondial de services de visas CIBT, de confirmer : « API, widget ou GDS, le but est d’avoir une approche la plus simple pour le client et invisible possible pour le voyageur, qui n’a pas à se soucier du nombre d’acteurs à s’occuper de son voyage. »