TourMaG.com - Comment se porte l’activité voyages d’affaires chez Havas Voyages ?



Christophe Jacquet : Nous sommes entre 75 et 80% de 2019. Depuis mars, la situation s’améliore tous les jours, et plus rapidement que nos plans. C’est très encourageant. Nous ne saurons jamais… mais sans cette terrible guerre, peut-être que nous approcherions déjà les 100%.



TourMaG.com - Cette reprise n’est pas contrariée par l’inflation ?



Christophe Jacquet : L’augmentation des tarifs n’est pas une bonne nouvelle, c’est évident. Mais, jusque-là, elle n’est pas un frein pour la reprise de notre activité.



TourMaG.com - Vous vous êtes réorganisés l’année dernière en dédiant le voyage d’affaires à des plateaux. Quel bilan peut-on en faire ?



Christophe Jacquet : En spécialisant nos vendeurs par activité, nous servons encore mieux les entreprises.



Notre ADN et notre héritage, c’est la proximité et le service. Les 17 plateaux affaires, qui emploient plus de 300 collaborateurs, sont éclatés dans toute la France pour se concentrer chacun sur un bassin régional.



Cette proximité est très apprécié par nos clients. Nos agences, à la marge, conservent les plus petits comptes avec des process de réservation plus simple.