"C'est notre rôle d'agence de voyages de proposer une offre France qualitative et adaptée..."

TourMaG.com - Cherchez-vous des partenaires réceptifs en France ?



Cécile Arthus : Oui, au quotidien j’élargis mes recherches, j’utilise les réseaux sociaux professionnels.



Finalement avec cette période, nous avons le temps de créer du réseau, chose qui ne nous arrive jamais en temps normal et il se cache de vraies pépites chez nous.



J'échange avec des personnes impliquées et cela donne vraiment envie de faire découvrir au clients les merveilles de la France .



L’avantage de ce temps de recherche, permettra de créer de nouveaux réseaux et partenariats de confiance qui, à l’avenir, pourront apporter de nouvelles opportunités, dans ou hors Hexagone.



TourMaG;com - Comment voyez-vous à l’avenir la répartition des volumes de ventes en France par rapport à l’étranger ?



Cécile Arthus : Si l’offre devient clairement identifiée et se trouve bien segmentée nous pourrons, nous agences de voyages travailler en collaboration avec les offices de tourisme afin de propulser l’offre France pour la clientèle sur-mesure.



La « verticale » France, n’est pas une création de secours, il est de notre rôle en tant qu’agent de voyage de proposer une offre qualitative et adaptée pour permettre aux Français de retrouver le goût de la France .



Sachant que parmi les Français voyageurs, nombre d’entre eux voyagent plusieurs fois par an, si l’offre que nous créons n’est pas utilisée dans l'immédiat, elle le sera dans les prochains mois, ou l’année prochaine.



Même si je ne crois pas que le chiffre d'affaires France représente plus de 1/3 des ventes du tourisme à l’avenir, si la France met en avant ses merveilles elle peut rayonner vers ses pays frontaliers.