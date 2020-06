CDS Groupe : la reprise du voyage d'affaires est "plus forte que prévue", mais pas pour tout le monde...

Si outre-Rhin, le marché se trouve en situation de monopole, il sera possible de se répartir le gâteau, dans les autres pays, les besoins sont autres.



Au Luxembourg et en Belgique, la présence de nombreuses organisations internationales laisse penser que les besoins sont importants, alors qu'en Espagne, les entreprises ont besoin de centraliser les facturations.



Cette ambition devrait faire croître le chiffre d'affaires de près de 50% en 2021, par rapport à 2019, un chiffre qui s'étalera non pas sur un mais deux exercices en raison de la crise.



" Notre effectif devrait passer de 30 à 45, sans compter les plateaux de réservations qui sont externalisés auprès de Keep Call, " explique le patron de la plateforme.



Dans un monde toujours plus digitalisé, CDS Groupe va mettre aussi l'accent sur le développement technologique à destination de l'utilisateur final, bien souvent délaissé.



Malgré son statut de trublion du secteur de l'hôtellerie d'affaires, l'entreprise geek souhaite accélérer fortement à ce niveau, pour faciliter le voyage des salariés.



En attendant de mener à bien toutes ces missions et cet imposant plan de développement, le quotidien de CDS Groupe est tout autre : en menant l'opération de réassurance entre les hôteliers et voyageurs d'affaires.



"Le redémarrage se fera aussi avec un important travail de réassurance auprès des clients. Il y a autant de protocoles sanitaires que de chaînes hôtelières et d'applications que d'établissements ."



L'entreprise se positionne comme un tiers de confiance, avec la création de l'indice de réassurance, en recensant les stratégies sanitaires mises en place par les établissements afin de recevoir le voyageur en toute sécurité. A la suite de cela, une note est attribuée sur 10.



Les hôtels avec une note supérieure à 7 sont mis en avant, les autres reçoivent les mesures pour améliorer leur notation.



" A l'heure, où nous nous parlons, nous avons déjà noté près de 1 500 adresses, sur les 17 000 référencées, pour une note moyenne de 8,1 sur 10.



Nous ne sommes pas étonnés, par cette notation car les hôteliers n'ont cessé de démontrer leurs engagements tout au long de la crise, " appuie Ziad Minkara, directeur général de CDS Groupe.



Après avoir proposé des chambres pour les soignants, les responsables ont pris à leur charge les investissements pour installer des plexiglas ou des distributeurs de gel hydroalcoolique.



Que restera-t-il de toutes ces installations et protocoles sanitaires une fois la crise maîtrisée ?



" Je ne doute pas qu'il restera des réflexes, les plexiglas disparaîtront, pour rendre la chaleur aux lieux, mais par exemple les protocoles de nettoyage plus poussés ou les gels hydroalcooliques resteront. "



Si nul ne sait comment sera le monde d'après, le secteur de l'hôtellerie d'affaires sera sans doute plus attentif à la sécurité pour rassurer les entreprises et peut être plus concentré autour de quelques chaînes nationales ou internationales.



Tout comme pour CDS Groupe, la patience est le meilleur allié du tourisme...