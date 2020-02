CES Las Vegas : les experts du "Village francophone" dressent le bilan techno du salon

Alors que les moyens de transport sont la phase visible de l'iceberg, le marketing n'est pas en reste, mais cela reste moins impressionnant face à la caméra.



Et pourtant, cette activité évolue, notamment au gré du traitement et de la finesse de la data. Cette dernière sera le véritable enjeu du e-commerce dans les mois à venir. La meilleure connaissance du client va permettre de mieux personnaliser son offre, tout comme son site et même sa page d'accueil.



De plus, le marketing pourrait bien être bouleversé par la maturité de la réalité augmentée et virtuelle, même si son adoption par le grand public reste encore un épiphonème notamment en raison d'un matériel toujours pas abouti.



Avec la poussée des start-up, partout dans le monde aucun secteur ne reste à la traîne pas même les commerces traditionnels qui devraient principalement bénéficier de l'automatisation et des véhicules autonomes ou encore des fameux... robots.



Cela fait des dizaines d'années que tout le monde en parle, mais pour le moment nos doubles mécaniques observent une percée plus qu'anecdotique.



Si leur usage n'a pas été une franche réussite dans l'hôtellerie, les robots quittent les zones de stockage et la logistique pour devenir des aides en magasin pour contrer la pénurie de personnel.



Ainsi, les robots deviennent serveurs, vont chercher les commandes et renseignent. Bientôt les boutiques deviendront intelligentes avant même de discuter avec un humain, la reconnaissance faciale va permettre d’identifier les clients, de remplacer ou intégrer plusieurs systèmes en un seul (compteur de trafic, analyse d’achalandage, etc.)