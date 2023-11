« COLIBIRI » : La nouvelle offre Assurance Voyage d’ Assur-Travel Assur-Travel, courtier grossiste gestionnaire conçoit ses offres d’assurance exclusives.

Ainsi l’offre assurance voyage « Colibri » a été créée pour les professionnels du voyage. Elle propose de multiples options pour couvrir tous les incidents que les clients des voyagistes peuvent rencontrer, avant et pendant leur séjour.



ASSUR-TRAVEL, en qualité de courtier grossiste gestionnaire, construit ses gammes de produits, fait porter les risques par des compagnies d’assurance et d’assistance, et négocie des accords d’exclusivité avec les assureurs sur ses produits.

L’entreprise assure la gestion complète des programmes Assurances Voyages, c’est pour cela qu’elle a créé l’offre « Colibri », une offre spécialisée très complète et « à tiroirs » pour donner une totale souplesse aux agences de voyages & TO.

Rédigé par Caroline Senkowski le Lundi 27 Novembre 2023



Les points forts de l’offre « Colibri »



En tant que courtier grossiste gestionnaire, Assur-Travel a bâti des gammes d’assurances voyages « à la carte » dont la dernière « COLIBRI ». Cette offre exclusive à garanties optionnelles, présente plusieurs points forts :



Il s’agit d’un produit très complet comprenant toutes les garanties possibles du marché, dont l’annulation totale de groupe, des garanties rachats de cautions pour les locations de véhicules et bien d’autres ; Un contrat clair avec très peu de franchises et avec des plafonds de garantie supérieurs aux normes du marché ; Des tarifs attractifs pour vos clients grâce à nos frais de gestion qui sont très bas, nous pouvons ainsi garantir les meilleurs tarifs du marché ; Une réactivité sans égale. Nous nous engageons à ouvrir des codes agences de voyages/TO sous 72h00 à réception du dossier complet ; Un service après-vente reconnu par les professionnels du secteur, avec une indemnisation des voyageurs sous 5 jours ; Une stabilité des prix garantie par notre expertise reconnue par les assureurs du marché mobilité internationale ; Des outils digitaux à la pointe de la technologie, avec nos webservices de souscriptions, comparateur Cartes Bancaires, site de E-learning, extranet de souscription ; Une équipe de 40 salariés multilingue dédiée.



Ce produit « à tiroirs », s’adapte à vos besoins, c’est pour cela que les garanties sont nombreuses et vous permettent de concevoir votre programme d’assurance voyage :

Annulation dont cas imprévus (dont épidémie) avec un maximum de 10.000€/pax et 50.000/évènement ; Annulation dont cas imprévus (dont épidémies) pour des voyages entre 10.000€/pax et 15.000€/pax et 75.000/évènement ; Annulation dont cas imprévus (dont épidémies) pour des voyages entre 15.000€/pax et 22.500€/pax et 115.000/évènement ; Bagages : Vol, destruction totale ou partielle, perte pendant l'acheminement par une entreprise de transport 1.500€/personne avec un maximum de 6.000€/évènement ; Objet de valeur (dont matériel de sport et photographique) + vol caractérisé de ces objets avec un maximum de 600€/personne ; Retard de Livraison bagages forfaitaire à 250€/personne ; Retard de Transport (Train + Avions) forfait de 150€/personne avec un max par évènement de 1.500€ ; Pour les retards de 8h et plus +150€ à l'indemnité prévue par personne ; Interruption de séjour jusqu’à 10.000€/personne et 45.000€/évènement ; Garantie Départ/retour Manqué à hauteur de 1.500€/personne et 13.500€/évènement ; Garantie Rachat de caution location motoneige, Quad, Buggy, Jet Sky dans la limite de 1500€/véhicule ; Garantie des prix (Hausse carburant, taxes aéroports et autres redevances portuaires) dans la limite de 60€/personne et 350€/évènement ; Fermeture aéroport ; Vie privée et villégiature à hauteur de 4.500.000€ ; Annulation totale de groupe jusqu'à 115.000€/évènement ; Individuelle accident jusqu’à 15.000€/pax ; Individuelle accident jusqu’à 15.000€/pax.

Certaines garanties présentent une franchise ou une limitation.

Vous pouvez découvrir le produit plus en détail



A qui s’adresse cette offre ?



Aux agences de voyages, tour-opérateurs, sociétés de location saisonnière, réceptifs basés sur le territoire français. Pour les campings, les sociétés de billetteries spectacles/concerts/sports et parcs d’attractions, nous disposons d’autres formules dédiées, nous vous invitons à prendre contact avec nous pour toute information complémentaire sur ces sujets.



Toutes les nationalités peuvent être assurées, à condition que le voyage soit acheté auprès de l’opérateur français. Il n’y a pas de restriction sur la nationalité des voyageurs. Un réceptif peut donc utiliser notre contrat pour ces clients non français et non européens.

Les garanties s’étendent au monde entier (sauf les pays en état de guerre ou guerre civile).



service.commercial@assur-travel.fr



www.assur-travel.fr



